Омск-Информ
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·Происшествия

Ограничения продлятся в населенном пункте около месяца.
В минувшую пятницу, 17 мая, власти Омской области ввели в селе Могильно-Посельское Большереченского района карантин из-за бешенства. Ограничения действуют в радиусе 500 м от дома № 49 на улице Чехова и продлятся до 16 июня.
Отметим, что карантин означает запрет на лечение больных животных. Неблагополучную территорию нельзя посещать никому, кроме специалистов, занятых предотвращением распространения инфекции. Нельзя ввозить в село и вывозить оттуда восприимчивых животных, а также снимать с них шкуры.
Напомним, бешенством в селе заразилась лошадь. Это уже 15-й очаг смертельной инфекции в регионе в этом году.
·Происшествия

Ограничения продлятся в населенном пункте около месяца.
В минувшую пятницу, 17 мая, власти Омской области ввели в селе Могильно-Посельское Большереченского района карантин из-за бешенства. Ограничения действуют в радиусе 500 м от дома № 49 на улице Чехова и продлятся до 16 июня.
Отметим, что карантин означает запрет на лечение больных животных. Неблагополучную территорию нельзя посещать никому, кроме специалистов, занятых предотвращением распространения инфекции. Нельзя ввозить в село и вывозить оттуда восприимчивых животных, а также снимать с них шкуры.
Напомним, бешенством в селе заразилась лошадь. Это уже 15-й очаг смертельной инфекции в регионе в этом году.