Это уже 15-й случай, выявленный в регионе менее чем за пять месяцев.

Это уже 15-й случай, выявленный в регионе менее чем за пять месяцев.

В селе Могильно-Посельское Большереченского района зарегистрировали новый очаг бешенства. Как сообщает Россельхознадзор, смертельно опасную инфекцию выявили у лошади.

– Населенный пункт объявлен неблагополучным, под контролем Управления Россельхознадзора по Омской области проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию заболевания, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что в этом году в Омской области зарегистрировано уже 15 очагов бешенства, тогда как за весь прошлый год их было всего 30.