На сиденье в автобусе разлили химическое вещество. Омичка села на него и получила ожоги ягодиц II степени.

На сиденье в автобусе разлили химическое вещество. Омичка села на него и получила ожоги ягодиц II степени.

В Центральный районный суд обратилась омичка. Она попросила помочь решить ее проблему, которая возникла с «Пассажирским предприятием № 8». Оказалось, что женщина получила в автобусе № 46 ожог II степени.

Омичка зашла в общественный транспорт на железнодорожном вокзале и села на переднее сиденье с левой стороны у окна. Спустя время она почувствовала в области ягодиц боль и жжение. Выяснилось, что кто-то разлил на сиденье химическое вещество. Женщина решила выйти на остановке «Госпиталь» и отправиться в больницу. Врач осмотрел омичку и сообщил, что она получила ожог 0,5 % тела.

После инцидента женщина обратилась к ПП № 8, чтобы оформить акт о несчастном случае, но предприятие проигнорировало женщину. Тогда несчастная пассажирка прошла судебно-медицинскую экспертизу и пошла в суд.

Фемида полностью встала на сторону омички и обязала ПП № 8 выплатить женщине в качестве компенсации морального вреда 200 тыс. рублей, а также штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, предприятие заплатит пострадавшей 17 тыс. рублей за экспертизу.