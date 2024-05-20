Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

На минувшей неделе число жертв немного уменьшилось.
В МЧС подвели итоги прошедшей недели. С 13 по 19 мая в Омской области произошло 159 пожаров. В 93 случаях горели трава и мусор. Отметим, что за неделю в пожарах погибли 2 человека.
– Выезды по ложным вызовам – 74. Ложные срабатывания сигнализации – 143, – отметили в МЧС.
Отметим, что за неделю с 6 по 12 мая в регионе случилось 128 возгораний. В пожарах погибли три человека.
Чтобы избежать пожара, спасатели советуют не оставлять без присмотра включенные электроприборы, не перегружать электросети и следить за печами. Кроме того, сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить открытое пламя на улице.
1212
·Происшествия

На минувшей неделе число жертв немного уменьшилось.
В МЧС подвели итоги прошедшей недели. С 13 по 19 мая в Омской области произошло 159 пожаров. В 93 случаях горели трава и мусор. Отметим, что за неделю в пожарах погибли 2 человека.
– Выезды по ложным вызовам – 74. Ложные срабатывания сигнализации – 143, – отметили в МЧС.
Отметим, что за неделю с 6 по 12 мая в регионе случилось 128 возгораний. В пожарах погибли три человека.
Чтобы избежать пожара, спасатели советуют не оставлять без присмотра включенные электроприборы, не перегружать электросети и следить за печами. Кроме того, сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить открытое пламя на улице.
1212