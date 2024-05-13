Эти происшествия случились на минувшей неделе.

Эти происшествия случились на минувшей неделе.

В МЧС подвели итоги по числу пожаров за прошедшую неделю. С 6 по 12 мая спасатели ликвидировали 128 возгораний. В 68 случаях горели трава и мусор. За неделю на пожарах погибли три человека.

В то же время пожарные выехали по ложным вызовам 66 раз. Еще 105 раз произошло ложное срабатывание сигнализации.

Чтобы избежать пожаров, сотрудники МЧС советуют не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не перегружать электросети и следить за печами. Напомним, что открытый огонь в регионе под запретом после введения особого противопожарного режима.