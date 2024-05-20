Одноэтажный коттедж находится в поселке Чукреевка. Там есть четыре комнаты и двор с ландшафтным дизайном.

Одноэтажный коттедж находится в поселке Чукреевка. Там есть четыре комнаты и двор с ландшафтным дизайном.

В Омске в поселке Чукреевка продают одноэтажный дом. За него просят 35 млн рублей. Площадь коттеджа составляет 270 кв. м. Там есть четыре комнаты. Три из них – отдельные, просторная кухня-гостиная, а также имеется ванная комната, прачечная, гардеробная и котельная. Площадь самого участка – 10 соток.

– Дом построен по индивидуальному проекту. Крыша – мягкая черепица docke, везде система «теплый пол». Во дворе ландшафтный дизайн с растениями и плодово-ягодными кустарниками. Внутренняя территория выложена качественной тротуарной плиткой. Все коммуникации центральные, газовое отопление, – говорится в объявлении.

Дом продается с мебелью в связи с переездом собственника.