Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Что именно произошло, выясняют полицейские.
Вчера около школы № 24 (бульвар Архитекторов, 13, к. 2) в Омске пострадал парень на электросамокате. Как сообщают в соцсетях очевидцы, он потерял много крови, но его спасли.
Как рассказали РИА «Омск-информ» в ГИБДД, информация об аварии с электросамокатов в этом месте к ним пока не поступала.
– Нетрезвый самокатчик зацепил даму из компании, которая отдыхала там, какой-то мужик подбежал и порезал его, – рассказал в комментариях омич Олег Семенов.
В полиции зарегистрировали сообщение от очевидцев, но подробности происшествия пока выясняют.
Отметим, что омские власти планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч. Однако сделать это хотят пока только в парках и на нескольких центральных улицах.
1507
·Происшествия

Что именно произошло, выясняют полицейские.
Вчера около школы № 24 (бульвар Архитекторов, 13, к. 2) в Омске пострадал парень на электросамокате. Как сообщают в соцсетях очевидцы, он потерял много крови, но его спасли.
Как рассказали РИА «Омск-информ» в ГИБДД, информация об аварии с электросамокатов в этом месте к ним пока не поступала.
– Нетрезвый самокатчик зацепил даму из компании, которая отдыхала там, какой-то мужик подбежал и порезал его, – рассказал в комментариях омич Олег Семенов.
В полиции зарегистрировали сообщение от очевидцев, но подробности происшествия пока выясняют.
Отметим, что омские власти планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч. Однако сделать это хотят пока только в парках и на нескольких центральных улицах.
1507