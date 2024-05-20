Что именно произошло, выясняют полицейские.

Что именно произошло, выясняют полицейские.

Вчера около школы № 24 (бульвар Архитекторов, 13, к. 2) в Омске пострадал парень на электросамокате. Как сообщают в соцсетях очевидцы, он потерял много крови, но его спасли.

Как рассказали РИА «Омск-информ» в ГИБДД, информация об аварии с электросамокатов в этом месте к ним пока не поступала.

– Нетрезвый самокатчик зацепил даму из компании, которая отдыхала там, какой-то мужик подбежал и порезал его, – рассказал в комментариях омич Олег Семенов.

В полиции зарегистрировали сообщение от очевидцев, но подробности происшествия пока выясняют.