По прогнозам специалистов, она продлится около шести часов.

По прогнозам специалистов, она продлится около шести часов.

Сегодня в Омске с вероятностью 35 % ожидается магнитная буря уровня G1 (слабая буря). По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется около 18:00 и продлится до 00:00.

Отметим, что завтра утром магнитосфера еще несколько часов будет возбужденной. Полностью успокоится она к 09:00.

Метеозависимые люди в период магнитных бурь могут испытывать недомогания.