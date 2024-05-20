Руководитель организации заплатил не сразу, поэтому сумма выросла еще на 600 тыс. рублей.

Руководитель организации заплатил не сразу, поэтому сумма выросла еще на 600 тыс. рублей.

Омского застройщика признали виновным в действиях, повлекших неисполнение условий контракта с департаментом строительства (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). В качестве наказания гендиректора компании оштрафовали на 8,5 млн рублей.

Как сообщает служба судебных приставов, компания взялась разработать проект и построить дом на 6-й Станционной. Однако окончить строительство и сдать объект предпринимателю не удалось.

После решения суда, исполнительный документ о взыскании штрафа поступил в отдел судебных приставов по Кировскому округу. Гендиректора уведомили о необходимости понести наказание, однако платить он не торопился. Тогда судебный пристав-исполнитель арестовал автоцементовоз, КамАЗ-5410 и грузовой автомобиль Isuzu Forward, которые принадлежали должнику. После этого гендиректор заплатил штраф, а также исполнительский сбор в размере 600 тыс. рублей.