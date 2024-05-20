Более 75 % омичей смогут получать зарплату 100 тыс. рублей только примерно через 11 лет. Это выяснили аналитики «РИА Новости».

Более 75 % омичей смогут получать зарплату 100 тыс. рублей только примерно через 11 лет. Это выяснили аналитики «РИА Новости».

Омская область заняла 41-е место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат от «РИА Новости». По данным аналитиков, заработную плату 100 тыс. рублей более четверти омичей смогут получать через 3,8 года, а более половины – через 7,8 года. Более 75 % жителей региона понадобится 11,5 лет, чтобы достичь такого уровня зарплат.

Лидирующее место в рейтинге заняли ЯНАО, Чукотка, Магаданская область и ХМАО. В этих регионах 100 тыс. рублей уже получает четверть жителей. В аутсайдерах оказались Ингушетия, Чечня и Дагестан. Там половина населения сможет зарабатывать 100 тыс. рублей лишь через 18 лет.