Максим Билаш ушел на фронт добровольцем. Погиб в январе этого года.

Максим Билаш ушел на фронт добровольцем. Погиб в январе этого года.

В Оконешниково проводили в последний путь местного уроженца Максима Билаша. Он погиб на СВО в январе этого года.

Максиму было 27 лет. Всю недолгую жизнь он посвятил полиатлону, которым занимался с 2008 года. Спустя четыре года вошел в сборную района и защищал его честь на областных соревнованиях по лыжным гонкам, зимнему и летнему полиатлону, велокроссу, стрельбе.

– Последними соревнованиями для Максима стала стрельба в зачет областного летнего спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Оконешниково-2023», на котором команда района заняла 6-е место, что является одним из лучших результатов в истории района в этом виде спорта. Максиму принадлежит рекорд района по стрельбе, из 100 возможных он выбил 97 очков, – рассказали в администрации Оконешниковского района.

Контракт с Вооруженными силами РФ Максим Билаш заключил в декабре прошлого года. Погиб 31 января.