Омск-Информ
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·Происшествия

Бензин и дизельное топливо доставляют на районную АЗС.

В охваченный паводком Усть-Ишимский район наряду с продовольствием поставляют и топливо. Этот вопрос держит на контроле министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

– Сегодня восполнили запас дизельного топлива – порядка 24 куб. м, а также 10 куб. м бензина, – сообщил Шнипко.

Чтобы обеспечить районную АЗС нужным запасом топлива, бензовозы, судя по видео, приходится вести через проблемные участки на буксире.

·Происшествия

Бензин и дизельное топливо доставляют на районную АЗС.

В охваченный паводком Усть-Ишимский район наряду с продовольствием поставляют и топливо. Этот вопрос держит на контроле министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

– Сегодня восполнили запас дизельного топлива – порядка 24 куб. м, а также 10 куб. м бензина, – сообщил Шнипко.

Чтобы обеспечить районную АЗС нужным запасом топлива, бензовозы, судя по видео, приходится вести через проблемные участки на буксире.