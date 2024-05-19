Мужчина не сразу догадался, что собеседник не тот, за кого себя выдает. А когда понял, было уже поздно.

Мужчина не сразу догадался, что собеседник не тот, за кого себя выдает. А когда понял, было уже поздно.

В Отдел МВД по Черлакскому району обратился житель деревни Подлесное. 39-летний мужчина объяснил, что ему в мессенджере написал его родственник, который просил одолжить ему деньги. Сельчанин слишком легок поверил, что действительно общается с родственником, поэтому перевел несколькими транзакциями 25 тыс. рублей на указанный счет. Но он принадлежал мошенникам.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве и направили в банки необходимые запросы. Мошенников ищут.