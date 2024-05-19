Они будут слабыми, однако некоторые рекомендации лучше соблюсти.

Они будут слабыми, однако некоторые рекомендации лучше соблюсти.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук предупредила жителей Омской области о предстоящей магнитной буре. По прогнозу, в период 19, 24 и 27 мая, а также 1, 2, 9, 10 и 11 июня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Будущую магнитную бурю эксперты отнесли к классу G1, то есть к слабым. Но и она может вызвать неприятные симптомы у метеозависимых омичей: головные боли, головокружение, бессонницу или сонливость. Чтобы минимизировать воздействие бури на здоровье, стоит следовать простым рекомендациям: стараться избегать стрессовых ситуаций, позаботиться о полноценном отдыхе.

Помогут укрепить организм регулярные прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Нужно следить за питанием: выпивать достаточное количество жидкости и избегать излишнего употребления кофеина и алкоголя.