Охраной известного недостроя будет заниматься омская компания.

Охраной известного недостроя будет заниматься омская компания.

Стали известны итоги торгов, где определяли подрядчика, который займется охраной недостроенного аэропорта Омск-Федоровка. Им стало частное охранное предприятие «Зенит-М» из Омска. Согласно условиям контракта, сумма, которая будет выплачена компании, составляет 3 161 998,80 рубля.

Подрядчик обязан охранять имущество и объекты, а также обеспечивать внутриобъектовый и пропускной режимы

Услуги подрядчика, согласно техзаданию, включают в себя обеспечение безопасности охраняемых объектов и имущества, находящегося на их территории, предотвращение противоправных посягательств со стороны третьих лиц на охраняемые объекты, а также пресечение попыток несанкционированного проникновения посторонних лиц на закрытую часть охраняемого объекта.

Компания должна организовать три круглосуточных поста охраны в составе пяти охранников в установленной форменной одежде с наличием оперативной радио- и телефонной связи.

Сроки оказания услуг – с 1 июня по 24 ноября текущего года.

Ранее стало известно о том, что аэропорт будут строить две компании.