На днях рейды прошли в Центральном и Ленинском округах. Некоторых привлекли к административной ответственности.

На днях рейды прошли в Центральном и Ленинском округах. Некоторых привлекли к административной ответственности.

В Омске на территории Центрального и Ленинского округов провели очередные рейды по выявлению незаконной миграции, а также лиц, получивших российского гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет. Так, сотрудники полиции и военного следственного отдела Следственного комитета провели рейд в общежитиях и на рынках города и проверили более 30 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан.

Двоих иностранцев стражи порядка привлекли к административной ответственности за уклонение иммиграционных правил. Еще одного – за ложные сведения по миграционному учету. Другой иностранный гражданин уклонился от исполнения административного наказания.

Кроме того, в мае 9 иностранцев добровольно заключили контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы. Сейчас они уже выполняют боевые задачи в составе Российской армии.