Дорогу размыло в деревню Большая Тебендя в Усть-Ишимской районе. Сейчас туда можно добраться только на лодке. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В Омской области уровень воды в Иртыше продолжает расти. За сутки вода поднялась на 2 см. Сейчас ее уровень составляет уже 946 см. Однако в районе села Орехово Усть-Ишимского района уровень реки Ишим падает (1563 см). Кроме того, вырос уровень Иртыша и в Тевризе – 2 см (1105 см). Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Получаю много сообщений от жителей деревни Большая Тебендя. Дорогу в населенный пункт перемыло и добраться можно только на лодке. Направил в деревню своего заместителя Алексея Ромахина, поставил задачу доставить людям питьевую воду, продовольствие и медикаменты, – добавил Хоценко.

Отметим, что вчера, 17 мая, пострадавшие от паводка начали получать свои компенсации. Деньги получили уже 145 человек.