Первые компенсационные выплаты жителям Усть-Ишимского района, пострадавшим от паводка, начали зачисляться сегодня.

Первые компенсационные выплаты жителям Усть-Ишимского района, пострадавшим от паводка, начали зачисляться сегодня.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о начале компенсационных выплат жителям Усть-Ишимского района, пострадавшим от паводка. Деньги получили уже 145 человек.

Выплаты на первоочередные нужды составляют 10 тыс. рублей на человека. После схода воды комиссия оценит ущерб и подсчитает размер компенсаций по потере имущества.

– Первым 145 пострадавшим гражданам перечислено по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Как только сойдет вода, комиссия начнет оценку ущерба и подсчет компенсаций по потере имущества. Формирование списка пострадавших в результате стихии ведется в непрерывном режиме. На данный момент от жителей принято более 2 тысяч заявлений, – сообщил губернатор.

Для получения единовременной материальной помощи нужно обратиться с заявлением через госуслуги либо в министерство региональной безопасности Омской области, администрацию муниципального района, ближайший к месту нахождения многофункциональный центр. Специалисты учреждений помогут в приеме документов.

При личном обращении нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, усыновлении (удочерении) или акт об установлении опеки, сведения о реквизитах счета в банке для зачисления денег.