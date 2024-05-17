В 2023 году прибыль МП «Электрический транспорт» более чем в 30 раз превысила плановую величину.

В 2023 году прибыль МП «Электрический транспорт» более чем в 30 раз превысила плановую величину.

Ремонт Ленинградского моста и «изгнание» маршруток из центра Омска крайне положительно сказались на финансовом положении МП «Электрический транспорт». 2023 год предприятие закончило с прибылью в 319,1 млн рублей, что в 32,4 раза превысило плановый показатель (9,9 млн рублей).

Это произошло за счет роста пассажиропотока на 4,5 млн человек, или 18,5 %, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на данные финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые были представлены депутатам горсовета. Парламентарии согласились с предложением городских властей направить «лишнюю» прибыль МП «Электрический транспорт» в бюджет, увеличив норматив отчисления до 90 %.