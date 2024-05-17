Их разберут на запчасти: пригодные пустят в дело, а остальные переработают. На трамвайном движении это не отразится.

Их разберут на запчасти: пригодные пустят в дело, а остальные переработают. На трамвайном движении это не отразится.

В Омске трамвайное депо спишет 15 старых трамваев. Их срок службы истек, и дальнейшая эксплуатация может быть опасной. Речь идет об омских трамвайных вагонах: КВЗ 71-605 и 71-608.

– После списания вагоны отправятся на утилизацию: то, что может пригодиться в качестве запасных частей, останется в ремзоне предприятия, остальное будет переработано, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

На трамвайном движении Омска списание полутора десятков вагонов не скажется: имеющегося подвижного состава достаточно для работы на городских маршрутах.