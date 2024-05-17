Женщина знала, что ее знакомый получает пенсию по инвалидности, и переводила себе деньги с его карты, тратя на собственные нужды.

Женщина знала, что ее знакомый получает пенсию по инвалидности, и переводила себе деньги с его карты, тратя на собственные нужды.

Колосовский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая украла с банковского счета своего знакомого-инвалида более 700 тыс. рублей.

– В суде установлено, что осужденная, зная, что на банковскую карту знакомого ежемесячно поступает пенсия по инвалидности, в течение нескольких лет (с 2019 г. по 2023 г.) похищала с нее денежные средства, путем перевода на иные счета, покупки продуктов питания, одежды и лекарственных средств, оплаты услуг такси. В результате владельцу карты был причинен ущерб на сумму более 740 тыс. руб., – сообщает областная прокуратура.

Женщина признала вину и даже возвратила часть украденного – 181 тыс. руб. Суд назначил ей два года лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком и обязал вернуть похищенные деньги.