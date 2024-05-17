Один из них сократят, а другой пустят в объезд перекрытых улиц.

Один из них сократят, а другой пустят в объезд перекрытых улиц.

В воскресенье, 19 мая, автобусы № 73 и 109 в Омске поедут по новым маршрутам. Изменения будут действовать с 11:00 до 16:00.

Автобус № 73 с Красного Пути вместо Ленина поедет по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса до улицы Маяковского, где вернется на обычный маршрут. Конечной автобуса № 109 будет не «Речной порт», а «Железнодорожный вокзал».