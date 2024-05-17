Омск-Информ
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·Общество

Один из них сократят, а другой пустят в объезд перекрытых улиц.
В воскресенье, 19 мая, автобусы № 73 и 109 в Омске поедут по новым маршрутам. Изменения будут действовать с 11:00 до 16:00.
Автобус № 73 с Красного Пути вместо Ленина поедет по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса до улицы Маяковского, где вернется на обычный маршрут. Конечной автобуса № 109 будет не «Речной порт», а «Железнодорожный вокзал».
Напомним, в воскресенье в Омске из-за полумарафона частично перекроют улицы Ленина, Чкалова, Короленко, Шаумяна, Циолковского, а также Иртышскую набережную.
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·Общество

Один из них сократят, а другой пустят в объезд перекрытых улиц.
В воскресенье, 19 мая, автобусы № 73 и 109 в Омске поедут по новым маршрутам. Изменения будут действовать с 11:00 до 16:00.
Автобус № 73 с Красного Пути вместо Ленина поедет по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса до улицы Маяковского, где вернется на обычный маршрут. Конечной автобуса № 109 будет не «Речной порт», а «Железнодорожный вокзал».
Напомним, в воскресенье в Омске из-за полумарафона частично перекроют улицы Ленина, Чкалова, Короленко, Шаумяна, Циолковского, а также Иртышскую набережную.
1093