Омск-Информ
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·Авто

Проехать нельзя будет по Ленина, Чкалова, Короленко, Иртышской набережной и другим улицам.
В воскресенье, 19 мая, для проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Омске запретят проезд по нескольким улицам. С 11:00 до 16:00 перекроют:
  • Ленина от Броз Тито до Ленинградской площади;
  • Чкалова от Ильинской до Ленина;
  • Короленко от Карла Маркса до Комиссаровской;
  • Комиссаровскую от Съездовской до Короленко;
  • Иртышскую набережную от Ленинградской площади до Шаумяна;
  • Шаумяна от 9-й Ленинской до 12-й Пролетарской; 
  • автодорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе домов № 1 и 2 по Ленинградской площади;
  • Циолковского от Карла Маркса до Иртышской набережной.
Для водителей и пешеходов установят временные дорожные знаки или организуют работу регулировщиков.
·Авто

Проехать нельзя будет по Ленина, Чкалова, Короленко, Иртышской набережной и другим улицам.
В воскресенье, 19 мая, для проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Омске запретят проезд по нескольким улицам. С 11:00 до 16:00 перекроют:
  • Ленина от Броз Тито до Ленинградской площади;
  • Чкалова от Ильинской до Ленина;
  • Короленко от Карла Маркса до Комиссаровской;
  • Комиссаровскую от Съездовской до Короленко;
  • Иртышскую набережную от Ленинградской площади до Шаумяна;
  • Шаумяна от 9-й Ленинской до 12-й Пролетарской; 
  • автодорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе домов № 1 и 2 по Ленинградской площади;
  • Циолковского от Карла Маркса до Иртышской набережной.
Для водителей и пешеходов установят временные дорожные знаки или организуют работу регулировщиков.