С 20 мая по 2 июня в регионе будет проходить всероссийская акция «Монетная неделя».

С 20 мая по 2 июня в регионе будет проходить всероссийская акция «Монетная неделя».

В Омской области проведут всероссийскую акцию «Монетная неделя». Она будет проходить с 20 мая по 2 июня. Желающие могут принести мелочь в банки-участники акции.

– Цель акции «Монетная неделя» – вернуть мелочь, которая осела в копилках, обратно в денежный оборот. И сделать это можно с выгодой для каждой семьи, то есть без оплаты комиссии за обмен. С 20 мая по 2 июня можно принести накопившуюся мелочь в офис банка-участника, получив взамен как банкноты, так и монеты, в том числе памятные, номиналами 10 и 25 рублей. Или пополнить свой счет на сумму сданной мелочи, – рассказал заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Отмечается, что условия проведения акции нужно уточнять в конкретном банке.

В прошлом году во время проведения акции омичи сдали 770 тысяч монет на общую сумму более 2 млн рублей.