Чиновники обсуждали планы по ликвидации последствий паводка на территории региона, а также развитие стройкомплекса и сферы ЖКХ.
Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Федеральный чиновник утром прибыл в регион для оценки работ по ликвидации последствий паводка. На встрече также обсуждались вопросы развития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.
– В связи с паводковой ситуацией региональной и муниципальной властью предприняты и продолжают проводиться превентивные меры. К работам привлечены сотрудники МЧС России, волонтеры, работники аварийно-спасательных служб. Жителям оказывается адресная помощь. Учреждены комиссии для оценки ущерба и определения потребностей региона, – сообщили в пресс-службе правительства.
Как вода начнет сходить, начнется проверка поврежденных объектов с участием всех уровней власти, включая Минстрой России, МЧС, МВД, Росреестр, региональные и муниципальные органы.