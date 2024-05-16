Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Подрядчиков, которые отремонтируют дороги в следующем году, определят уже в июне.
В следующем месяце начнется поиск подрядчиков, которые будут ремонтировать городские дороги в следующем году. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. 
– В список вошли улицы Воровского, Герцена, Заозерная, 7-я Северная, Ленина (от ул. Интернациональной до Ленинградской площади). На проведение работ выделено более 786 миллионов рублей, – заявил мэр.
Напомним, на двух улицах в центре Омска уложили первый слой асфальта.
·Авто

Подрядчиков, которые отремонтируют дороги в следующем году, определят уже в июне.
В следующем месяце начнется поиск подрядчиков, которые будут ремонтировать городские дороги в следующем году. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. 
– В список вошли улицы Воровского, Герцена, Заозерная, 7-я Северная, Ленина (от ул. Интернациональной до Ленинградской площади). На проведение работ выделено более 786 миллионов рублей, – заявил мэр.
Напомним, на двух улицах в центре Омска уложили первый слой асфальта.