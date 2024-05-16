В Омске продолжается сезон ремонта дорог. Сегодня представители подрядчиков и Управления дорожного хозяйства и благоустройства рассказали, как продвигаются работы.

В Омске продолжается сезон ремонта дорог. Сегодня представители подрядчиков и Управления дорожного хозяйства и благоустройства рассказали, как продвигаются работы.

Ремонтом улицы Гусарова от Интернациональная до 5-й Армии занимается компания «Сибдор». Протяженность участка составляет около 1,03 км. Подрядчик уже уложил выравнивающий слой асфальта и начал устанавливать бордюрный камень. Одновременно с этим планируется выложить тротуары брусчаткой. После установки бордюров рабочие начнут укладывать верхний слой асфальта.

– Планируется замена примерно 15 тыс. кв. м асфальтового покрытия, примерно 3 тыс. кв. м покрытия парковкок и проездов. От Интернациональной до Фрунзе будем делать, скорее всего, ночью, потому что здесь наибольшая загруженность. Дальше, как получится, – рассказал производитель работ ООО «Сибдор» Алексей Андрюшин.

Также подрядчик заменит лотки для слива дождевых вод. Все работы планируется выполнить до 1 августа.

– УДХБ выступает в роли заказчика. Всего в этом году 9 улиц отремонтируем в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы начались в апреле и завершатся 1 августа, – отметил заместитель главного инженера по реализации национальных проектов Управления дорожного хозяйства и благоустройства Валинур Абатулин.

Работы также идут на улицах Волочаевской, Театральной, 6-й Шинной, Коммунальной, Маяковского и Омской.

Ремонтировать улицу Омскую начали еще в прошлом году. Новый асфальт уложили на участке от улицы 3-й Разъезд до улицы Шебалдина. Теперь компания «АРТ РемСтрой» принялась за участок от Шебалдина до Жукова.

– Отфрезеровали около 40 тыс. кв. м дорожного полотна. Уложили выравнивающий слой асфальта. На днях выйдем с ресайклером, осталось обработать еще 16 тыс. кв. м. Потом и там уложим выравнивающий слой. Контракт у нас до 1 августа, думаю, до 20 июля закончим ремонт, – рассказал производитель работ ООО «АРТ РемСтрой» Карапет Мартен.

Подрядчик уже установил бортовые камни. Продолжается укладка технического тротуара. Каждый день за субподрядчиками следит «Стройконтроль» и заказчик работ.