Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист будет играть за омскую команду до 2028 года.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Игорем Мартыновым на три года. Он будет играть за «ястребов» не до конца сезона 24/25, как планировалось ранее, а до 27/28 года.
В прошедшем сезоне за 78 матчей форвард забросил 10 шайб и сделал 6 результативных передач. Как сообщалось ранее, за этот сезон хоккеист заработал 20 млн рублей. Его зарплата в будущем сезоне составит 30 млн.
О том, сколько заработают другие игроки «Авангарда», читайте здесь.
·Спорт

Хоккеист будет играть за омскую команду до 2028 года.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Игорем Мартыновым на три года. Он будет играть за «ястребов» не до конца сезона 24/25, как планировалось ранее, а до 27/28 года.
В прошедшем сезоне за 78 матчей форвард забросил 10 шайб и сделал 6 результативных передач. Как сообщалось ранее, за этот сезон хоккеист заработал 20 млн рублей. Его зарплата в будущем сезоне составит 30 млн.
О том, сколько заработают другие игроки «Авангарда», читайте здесь.