Омск-Информ
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·Общество

Он будет миновать перекресток Гусарова и Рабиновича.
Сегодня с 23:00 в Омске для ремонта теплосетей перекроют перекресток улиц Гусарова и Рабиновича. Как сообщили в мэрии, проехать там будет нельзя до 5:00 завтрашнего утра.
В связи с этим автобусы № 45 вечером изменят маршрут. Они поедут по Герцена, исключая проезд по Гусарова, Булатова и Фрунзе. Но автобусов в это время практически нет.
Отметим, что улицу Гусарова сейчас ремонтируют. Там уложили выравнивающий слой асфальта и скоро начнут укладывать верхний слой.
·Общество

Он будет миновать перекресток Гусарова и Рабиновича.
Сегодня с 23:00 в Омске для ремонта теплосетей перекроют перекресток улиц Гусарова и Рабиновича. Как сообщили в мэрии, проехать там будет нельзя до 5:00 завтрашнего утра.
В связи с этим автобусы № 45 вечером изменят маршрут. Они поедут по Герцена, исключая проезд по Гусарова, Булатова и Фрунзе. Но автобусов в это время практически нет.
Отметим, что улицу Гусарова сейчас ремонтируют. Там уложили выравнивающий слой асфальта и скоро начнут укладывать верхний слой.