При покупке квартиры за наличный расчет ее продавец позже может обратиться в суд и заявить, что никаких денег не получал.

При покупке квартиры за наличный расчет ее продавец позже может обратиться в суд и заявить, что никаких денег не получал.

Когда-то пластиковые карты считались не особенно-то и нужными. Сейчас без них и без возможности безналичной оплаты жить становится тяжело. Тем не менее много людей все еще верят в бумажные деньги и крупные сделки предпочитают проводить «настоящими» деньгами, а не просто цифрами на экране компьютера или телефона. Но это может быть ошибкой. Почему так?

Обозреватель РИА «Омск-информ» пообщался с юристом Даниилом Ельцовым, который специализируется на сделках с недвижимостью. Он рассказал, в чем могут быть проблемы с оплатой наличными.

Расписка – это не доказательство

– Хотелось бы начать с прямого вопроса: покупаем квартиру за наличные или оформляем перевод в банке?

– По большому счету, оба способа вполне себе рабочие. Но есть несколько нюансов. Если вы хотите оформить сделку полностью через банк, на данный момент с этим нет никаких проблем. У банков даже есть приложения, которые вы можете установить на свой телефон, чтобы упростить операцию. Если все идет без проблем, то само оформление сделки может занять полчаса.

У банков есть возможность сопровождения сделки. Что это в себя включает? Там целая отлаженная экосистема. Вы проводите сделку в электронном виде. Банк сопровождает сделку, отправляет данные в Росреестр, Росреестр регистрирует право собственности, и только уже после того, как право собственности зарегистрировано, продавец может снять временно заблокированные средства. Все просто. Если вы оплачиваете наличными, я бы все еще рекомендовал проводить операцию в банке, с таким же сопровождением. И снимать средства непосредственно в день проведения сделки.

– Почему так? Разве нельзя просто передать деньги и сделать расписку?

– Потому что это абсолютно ненадежно. На данный момент у нас складывается следующая судебная практика – и это актуально уже последние два-три года. В случае конфликтной ситуации, если судам предоставляются расписки, что денежные средства были переданы в виде наличных средств, то они крайне редко принимают это как доказательства. То же касается и свидетельских показаний. Может легко произойти следующее: продавец, получивший денежные средства, который дал расписку, что эти деньги он получил, пошел в суд и доказывает, что средства не были переданы. И вот теперь тот человек, у которого сейчас недвижимость, вынужден доказывать, что в то время была совершена операция, что у него в то время были денежные средства. И ему доказывать это придется только при помощи банковской операции.

А если бы вы проводили сделку, пусть даже вы платили наличными, через банк, здесь уже любой суд четко увидит, что сделка прошла и все можно будет легко доказать. Продавец никогда не докажет, что он не получал средства от продажи недвижимости.

Так что все больше и больше мы переходим на безналичный расчет – для безопасности. Даже сами покупатели: видят в передачах, новостях, да даже просто узнают о ситуациях, перестают «верить» в наличные и настаивают на безналичном переводе.

Банкрот, психолог и мошенники

– Какие еще могут возникнуть проблемы?

– Как бы это нереалистично ни звучало, с наличными средствами все еще остается риск получить фальшивые денежные средства. Да, это большая редкость. Но это случается. Мы все-таки не специалисты и «на глаз» не сможем определить, фальшивые это деньги или нет. Хотя, опять же, банки предоставляют услугу проверки наличных денежных средств на подлинность.

Но все-таки самая большая проблема – это именно доказательство передачи денег. Много было случаев из практики, где ситуации были очень близки к тому, что это могли бы назвать мошенничеством.

– А если продавец настаивает на оплате наличными?

– Я бы насторожился и, вероятно, не стал проводить данную сделку. Во-первых, я бы проверил, не является ли этот гражданин банкротом. Для этого я еще заранее просил бы у него паспортные данные, еще в самом начале, на этапе, когда мы только договариваемся провести сделку. Если я вижу, что гражданин является должником, то я могу понять: его банковские счета могут быть арестованы и он не получил бы денежные средства в полном объеме. Такую сделку еще можно проводить, но я бы все равно перестраховался и снимал наличные со счета, а потом передавал именно в день сделки.

А вот если сумма долга больше 500 тыс. рублей, то я бы не просто насторожился, а точно не стал бы проводить сделку. Почему? Да потому что после сделки гражданин может отправиться проходить процедуру банкротства, а потом конкурсный управляющий отменит сделку.

Если у гражданина нет долговых обязательств, я бы насторожился еще больше, потому что он мог попасть в сферы интересов мошенников, которые навязали ему то, что ему следует продать недвижимость, а затем деньги бы он перевел куда-то неизвестным личностям.

И последнее. Надо быть немного психологом и смотреть на самого продавца. Всегда можно заметить какие-то моменты – чисто даже по поведению человека, по которым можно понять, что что-то не так. Лучше все равно перестраховаться и не проводить такую сделку, в которой вы не до конца уверены.

– Можно ли переводить средства просто через приложения банков?

– Да, можете, но всегда указывайте назначение платежа. Что операция прошла по договору купли-продажи со следующими реквизитами. Но все-таки если сумма крупная, то обращайтесь именно в банк, чтобы оператор сопроводил этот перевод. Также всегда будет нелишним иметь на руках документы в бумажном виде. Желательно, несколько копий. Если у вас есть все документы на руках, это также может избавить от проблем.

Откуда деньги?

– Как вы считаете, хорошо ли то, что мы переходим полностью на безналичные расчеты при проведении сделок?

– Да, вне всяких сомнений. Я считаю, что государство здесь поступает правильно с точки зрения борьбы с теневой экономикой. Если честно, сейчас это вообще происходит во всех сферах, не только в сделках с недвижимостью. Все меньше расчетов происходит при помощи наличных средств – даже просто в магазинах, на заправках. У нас благо и инфраструктура по стране для этого хорошо отлажена. Даже в маленьком киоске все равно будет терминал для считывания карт и QR-код для перевода. Даже на рынках часто оплата идет безналичным переводом на карту.

– Могут ли быть проблемы с налоговой, если вы совершаете крупные операции? Особенно, если этих операций сравнительно много.

– Когда люди кладут деньги на счет при покупке коммерческой недвижимости, банки задают вопрос о происхождении этих средств. То же самое – если вы снимаете с вашего счета достаточно большие денежные средства. Специалист банка также задаст вопрос. Вы можете продать квартиру, и у вас могут уточнить, откуда деньги на счете. Даже если, например, вы ранее проводили сделку – откуда, собственно, у вас эти деньги и появились – в приложении Сбербанка «Домклик», в Сбербанке же вам могут все равно задать этот вопрос.

Обычно достаточно просто в письменном виде по форме банка написать, откуда деньги. А вообще может сложиться такая ситуация. Если вы проводите сделки часто на протяжении года, то налоговая инспекция может заинтересоваться, а не являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем и не ведете ли вы предпринимательскую деятельность. Такая же ситуация может быть, если у вас на счете имеются – и при этом постоянно обращаются – средства, которые явно выше, чем ваш среднемесячный доход.

Но такие проблемы в общем и целом случаются нечасто. Если такое вдруг с вами произошло – что у вас запросили информацию о денежных средствах – нет причины пугаться, это достаточно стандартно, и ничего особенного в этом нет.