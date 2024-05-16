Она потерялась в нескольких километрах от места своего обитания.

Она потерялась в нескольких километрах от места своего обитания.

В муниципальном приюте для животных в Омске сообщили о ЧП – из учреждения сбежала собака. Сотрудники приюта просят помощи горожан в ее поисках.

– При выпуске других собак, не в своем районе, случайным образом выскочила из поломавшейся клетки коротколапая мелкая собака. Самостоятельные поиски результата не дали! Ищем второй день, очень нужна помощь, – сообщили в приюте.

Собака сбежала в Старом Кировске в районе улиц Южная, 5-Кировская и Торговая. Ее ищут, чтобы вернуть в естественную среду. Место обитания собаки располагается в нескольких километрах от места ее побега.

Приметы: рост 40 см, белый окрас в черную точку, на спине черное пятно, на мордочке два больших черных пятна, выбрит бок после стерилизации, в ухе красная бирка. В приюте отметили, что она добрая.