Для животного, которое слишком привязалось к людям, подыскивают новых хозяев.

Для животного, которое слишком привязалось к людям, подыскивают новых хозяев.

Омский пес попал в отлов и прожил около месяца в муниципальном приюте. Затем его выпустили на волю, но он вернулся в приют. Для этого пес выследил сотрудников.

– Такого у нас еще не бывало! Ребята его выгрузили, но он бежал за машиной. В тот день удалось от него оторваться. Но, приехав на этот адрес по следующей заявке, наши ловцы были в шоке. Он узнал машину и снова побежал за бригадой, а когда они остановились и открыли двери, пес залез в кабину, несмотря на протесты сотрудников, – рассказали в приюте.

По словам сотрудников, судя по следу от ошейника, пес когда-то был домашним. Таким животным на улице тяжелее.

Его назвали Петрушей и снова приютили, но содержать за счет бюджета уже не могут. Пес положенное ему время (21 день) уже истратил. В приюте просят помочь оплатить проживание Петруши, пока для него не найдутся новые хозяева.