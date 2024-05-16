Преступники регулярно крадут личные аккаунты пользователей, при этом каждый раз используя новые методы.

Преступники регулярно крадут личные аккаунты пользователей, при этом каждый раз используя новые методы.

Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин рассказал, как обезопасить личные данные от мошенников в соцсетях. Преступники регулярно крадут личные аккаунты пользователей, при этом каждый раз используя новые методы. Чаще всего мошенники используют подменные интернет-ресурсы, чтобы получить доступ к страницам в соцсетях через ввод пароля или sms-кодов.

Лопатин отмечает, что специалисты ежемесячно выявляют десятки тысяч фишинговых сайтов, которые дублируют страницы госорганов, банков, маркетплейсов. Также нередко злоумышленники создают поддельные сайты по продаже билетов на различные мероприятия. Фишеры маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp.

Последнее время набирает популярность схема обмана сотрудников компаний, когда в мессенджерах им поступают сообщения якобы от руководителя или топ-менеджера. Аккаунт мошенники подделывают достоверно: ставят фотографию, указывают фамилию, имя и отчество. К жертвам преступники обращаются по имени и в начале собирают личную информацию, а после получают данные к счетам.

Также возможна схема с сообщением от знакомого, который просит проголосовать за кого-то в конкурсе и перейти по ссылке. На этом сайте человек проходит фейковую авторизацию через мессенджеры или соцсети и тем самым предоставляет свои данные. После мошенники получают доступ к аккаунту и начинают рассылать сообщения с просьбами «одолжить деньги».

Лопатин дал несколько рекомендаций, как обезопасить свои данные:

1. Необходимо использовать «двухфакторную аутентификацию», то есть дополнительный уровень безопасности. Такая защита позволит сохранить ваши аккаунты, даже если они стали доступны кому-то еще. Для установки подобной защиты в WhatsApp необходимо перейти в Настройки – Аккаунт – Двухшаговая проверка (в Telegram такая функция называется «Облачный пароль», ВКонтакте – вкладка «Безопасность» - Способы получить код безопасности). Для подключения нужно ввести и запомнить PIN-код, для его восстановления потребуется Email.

2. Лучше всего создавать сложные пароли, которые будут содержать набор цифр в произвольном порядке, заглавные буквы и символы. Можно использовать

фразы на русскоязычной раскладке, а пароль будет генериться английскими символами.

3. В настройках Telegram лучше номер телефона, это усложнит мошенникам поиск вашего аккаунта.

4. В соцсетях необходимо настроить приватность личных данных. Лучше всего закрыть профиль для тех. кого нет у вас в друзьях, так преступники не смогут получить дополнительную информацию о вас.

5. На телефоне нужно установить антивирусное программное обеспечение с функцией антифишинга.

6. Перед вводом данных на сайтах необходимо внимательно проверять адресную строку. Фишинговый ресурс может отличаться от оригинального буквально одной буквой или знаком.

7. Страницы в соцсетях или сайты, которыми вы пользуетесь регулярно, лучше всего добавлять в избранное браузера. Это снизит риск попасть на сайт-двойник.

Эксперт отметил, что телеком-операторы также выявляют мошеннические интернет-ресурсы и передают информацию для их блокировки. Ежедневно система

мониторинга оператора сканирует и анализирует более миллиона подобных онлайн-страниц. Оператор предупреждает абонентов о рисках перехода на выявленные подозрительные сайты, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей.

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560.