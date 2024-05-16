Мужчина не справился с управлением и устроил ДТП, в котором погиб его друг. Водителю уже вынесли приговор.

Мужчина не справился с управлением и устроил ДТП, в котором погиб его друг. Водителю уже вынесли приговор.

В Таре вынесли приговор 34-летнему местному жителю, который обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, утром 7 июля прошлого года мужчина, находясь в алкогольном состоянии за рулем автомобиля «Опель-Вектра», двигался на высокой скорости по автодороге Омск – Тара. В районе 283 км он не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за этого машина перевернулась. В результате происшествия 39-летний пассажир, знакомый водителя, скончался на месте от полученных травм.

Свою вину мужчина признал полностью. Также он добровольно возместил супруге погибшего 180 тыс. рублей.

Суд назначил горожанину наказание в виде 6 лет лишения свободы. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на 2 года. В счет возмещения причиненного морального вреда ему придется выплатить 820 тыс. рублей.