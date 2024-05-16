Вода продолжает прибывать, но, похоже, теперь Иртыш активнее будет топить территории уже в Тюменской области.

Вода продолжает прибывать, но, похоже, теперь Иртыш активнее будет топить территории уже в Тюменской области.

За сутки уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима повысился на 6 см и теперь составляет 941 см, сообщает телеграм-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Критическая точка превышена уже на 1 метр и 21 сантиметр.

Больше всего за сутки Иртыш прибавил в районе Тобольска – 10 см. Видимо, теперь паводок будет свирепствовать там. Но в районе этого города до критической отметки еще почти 2 метра.

Напомним, что сегодня в Усть-Ишимский район прибыли глава МЧС Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Вчера они как раз работали в Тобольске.