Александр Седельников вместе с охотоведом и полицейскими прибыл в деревню Тюрметяки. Там они накормили собак, а одну из них даже спасли.

Александр Седельников вместе с охотоведом и полицейскими прибыл в деревню Тюрметяки. Там они накормили собак, а одну из них даже спасли.

Глава Усть-Ишимского района Александр Седельников разместил в своем телеграм-канале видео из затопленной деревни Тюрметяки. Туда Седельников приплыл вчера вместе с охотоведом и сотрудниками полиции.

– Оттуда поступил сигнал об опасности оставшихся там животных, так как из леса вышел медведь. Сигнал не подтвердился, животные в порядке и безопасности, медведя на территории деревни и вокруг обнаружено не было, – рассказал глава района. – По пути доставили еду оставшимся собакам, а одну из них даже удалось спасти – она оказалась одна на плоту посреди воды. Животное эвакуировали в сухое и безопасное место.

На кадрах видно, как собаки, спасающиеся от паводка в сухих местах, рады, что их приехали покормить.