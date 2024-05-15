Соглашение было подтверждено еще 2 мая. В течение двух недель «Авангард» регистрировал контракт.

Соглашение было подтверждено еще 2 мая. В течение двух недель «Авангард» регистрировал контракт.

ХК «Авангард» заключил двухлетний контракт с защитником Дарреном Дицем, имеющим казахстанское гражданство. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА перешел из столичного в омский клуб в обмен на денежную компенсацию.

Любопытно, что «ястребы» подтвердили соглашение с Дицем еще 2 мая. Чтобы зарегистрировать контракт, у клуба ушло две недели. Возможно, это было связано с майскими праздниками и церемонией закрытия сезона в КХЛ.

Также «Авангард» сообщил о заключении двухстороннего контракта с защитником Даниилом Степановым.