Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев подписал двухлетнее соглашение с «ястребами». ЦСКА получит денежную компенсацию.
ХК «Авангард» подтвердил подписание контракта с двукратным обладателем Кубка Гагарина, защитником ЦСКА Дарреном Дицем. О предметном интересе «ястребов» к игроку, имеющему казахстанское гражданство, сообщалось ранее.
Как заявили в омском клубе, стороны произвели обмен: за игрока обороны москвичи получат денежную компенсацию. «Авангард» заключил с Дицем двухлетний контракт.
– Сильные стороны Дица хорошо известны: праворукий защитник с хорошим броском будет нести угрозу воротам соперника как в большинстве, так и в равных составах, – прокомментировал сделку генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов. – О работе в защите тоже не стоит забывать, здесь точно поможет опыт, накопленный в ЦСКА с завоеванием двух Кубков Гагарина. Кроме того, каждого новичка мы рассматриваем с точки зрения человеческих качеств. Даррен – абсолютно командный игрок, нацеленный на достижение общего, а не личного результата.
Отметим, что в сезоне 2023/24 Даррен Диц провел за ЦСКА 60 матчей, в которых набрал 23 (9+14) очка. За «Авангард» он будет выступать под номером 4.