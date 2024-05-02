Защитник Даррен Диц, который не считается легионером, может пополнить состав «Авангарда».
Очередным новичком «Авангарда» может стать защитник ЦСКА Даррен Диц, сообщает журналист Артур Хайруллин.
30-летний канадец, имеющий казахстанский паспорт и не считающийся легионером, выступает в КХЛ с 2017 года. Сначала он долгое время играл за «Барыс», а в 2021 году перешел в ЦСКА. С армейским клубом Диц дважды выиграл Кубок Гагарина.
В прошедшем сезоне он сыграл 60 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 14 результативных передач.
Напомним, что ранее «Авангард» подписал бывшего защитника «Салавата Юлаева» Павла Коледова. Также накануне сообщалось, что омский клуб может пополниться еще двумя защитниками – игроком «Куньлуня» Райаном Меркли и хоккеистом «Адмирала» Алексеем Соловьевым, который уже выступал за «Авангард».