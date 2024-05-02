Защитник Даррен Диц, который не считается легионером, может пополнить состав «Авангарда».

Защитник Даррен Диц, который не считается легионером, может пополнить состав «Авангарда».

Очередным новичком «Авангарда» может стать защитник ЦСКА Даррен Диц, сообщает журналист Артур Хайруллин.

30-летний канадец, имеющий казахстанский паспорт и не считающийся легионером, выступает в КХЛ с 2017 года. Сначала он долгое время играл за «Барыс», а в 2021 году перешел в ЦСКА. С армейским клубом Диц дважды выиграл Кубок Гагарина.

В прошедшем сезоне он сыграл 60 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 14 результативных передач.

Напомним, что ранее «Авангард» подписал бывшего защитника «Салавата Юлаева» Павла Коледова. Также накануне сообщалось, что омский клуб может пополниться еще двумя защитниками – игроком «Куньлуня» Райаном Меркли и хоккеистом «Адмирала» Алексеем Соловьевым, который уже выступал за «Авангард».