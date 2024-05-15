Зампред комитета Госдумы по образованию назвал решение об отмене бакалавриата «давно назревшим». Оно должно ускорить демонтаж не прижившейся в России Болонской системы.

Зампред комитета Госдумы по образованию назвал решение об отмене бакалавриата «давно назревшим». Оно должно ускорить демонтаж не прижившейся в России Болонской системы.

С 2025 года в России больше не будет понятия «бакалавр». Об этом накануне заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая перед депутатами Госдумы.

– У нас будут понятия «высшее образование» и «специализированное высшее образование», – пояснил Фальков. – Уже сейчас постепенно увеличиваем число образовательных программ продолжительностью 5–5,5 лет. В результате этих преобразований у выпускников появляется больше возможностей.

По мнению Фалькова, по целому ряду специальностей невозможно подготовить квалифицированного специалиста за четырехлетний срок, поэтому надо переходить к срокам на образование в 5–5,5 лет. Особенно это касается инженеров и педагогов, подчеркнул он. А для будущих врачей сроки обучения в целом не поменяются.

Слова руководителя Минобрнауки РИА «Омск-информ» прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он отметил, что заявление Валерия Фалькова действительно стало новым.

– До сих пор коллеги из Минобрнауки говорили о том, что базовая ступень в системе высшего образования в соответствии с предложениями президента Владимира Путина предполагает, что будет либо бакалавриат, либо специалитет, – напомнил Смолин. – Теперь оказывается, что от бакалавриата решили отказаться. Я предполагаю, что отказ связан с тем, что бакалаврское образование было широким, но мелким. Студент вроде бы изучал широкий круг предметов, но ни в один из них при этом глубоко не вникал. Получалась этакая тарелка с размазанной кашей. Специалист бы получал образование хоть и более узкое, зато более глубокое. Мы с коллегами считали так: чем более квалифицированным трудом предстояло заниматься выпускнику вуза, тем менее достаточным было бакалаврское образование. Многолетний ректор омского политеха Виктор Шалай формулировал это так: «Бакалавра мы готовим как будущего пользователя чужими конструкторскими разработками, а специалиста – как будущего конструктора».

По словам Смолина, сам Валерий Фальков ранее заявлял о необходимости перехода от сервис-ориентированой модели образования к творчески ориентированной. Опытный депутат Госдумы считает такой подход правильным.

– Теперь главным становится вопрос, что будет с ранее полученными дипломами бакалавров? Я считаю, что они должны сохранить свою силу, но плюсом к этому следует предоставить всем желающим продолжить ранее полученное образование до магистерского уровня, – подчеркнул Олег Смолин.

Парламентарий также ответил тем критикам отмены системы бакалавриата, которые утверждают, что решение напрямую повлияет на ключевой принцип Болонской системы – мобильность студентов, возможность обмена, когда учащийся мог на полгода-год уехать в вуз в другой стране без каких-либо экзаменов, пересдач и проблем для себя.

– Во первых, студенческие обмены не так широко распространены, как об этом принять думать. Во вторых, сохраняется магистратура, а система студенческих обменов не очень зависит от того, называется ли диплом бакалаврским или дипломом специалиста. Специалистами также обменивались, как и бакалаврами. Ну и самое главное: как отмечал первый ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов,еще на стадии бакалавриата примерно половина успешных студентов из ведущих вузов России уезжали за рубеж. Получается, что за свои деньги мы готовили специалистов для других стран, – говорит Смолин.

Болонская система, предполагающая двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года), была введена в России в 2003 году. Все это время в профессиональном сообществе ее критиковали за то, что она существенно понизила качество образования. В феврале 2023 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах. Глава государства издал указ о реализации в нынешнем учебном году пилотного проекта, в рамках которого установлены базовый (срок освоения четыре – шесть лет) и специализированный (магистратура – один – три года, ординатура, ассистентура-стажировка) уровни высшего образования. Аспирантура при этом была отнесена к профессиональному образованию.

По мнению депутата Смолина, очередная переделка образовательных стандартов не займет слишком много времени, и поменять их можно за год. А вот поменять систему подготовки мгновенно нельзя. Оценить ее эффективность можно будет только после завершения цикла базового высшего образования, который глава государства определил сроком в 4–6 лет.