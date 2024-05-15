Омск-Информ
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·Общество

Где она находилась три дня, не сообщается.
Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу нашли. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», она жива.
Напомним, девушка ушла из дома 12 мая. Ее телефон был недоступен, поэтому за поиски взялись волонтеры и полицейские.
Отметим, что волонтеры до сих пор разыскивают 20-летнего Данила Андреева. Он уехал в Омск из села Таврического еще 26 апреля. С тех пор родственники не знают, где он находится. Парень может нуждаться в медицинской помощи.
·Общество

Где она находилась три дня, не сообщается.
Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу нашли. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», она жива.
Напомним, девушка ушла из дома 12 мая. Ее телефон был недоступен, поэтому за поиски взялись волонтеры и полицейские.
Отметим, что волонтеры до сих пор разыскивают 20-летнего Данила Андреева. Он уехал в Омск из села Таврического еще 26 апреля. С тех пор родственники не знают, где он находится. Парень может нуждаться в медицинской помощи.