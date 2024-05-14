О местонахождении девушки ничего не известно уже вторые сутки.

О местонахождении девушки ничего не известно уже вторые сутки.

В Омске пропала 15-летняя Анастасия Чурбанова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 12 мая девушка вышла из дома в Крутой Горке и не вернулась. В полиции сообщают, что телефон омички недоступен.

Приметы пропавшей: рост 155 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч. Девушка была одета в коричневую толстовку, коричневые джинсы и белые кроссовки.

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении Анастасии, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08 или 02 (102).

Отметим, что волонтеры также разыскивают 20-летнего Данила Андреева. Он уехал в Омск из села Таврического еще 26 апреля. С тех пор родственники не знают, где он находится. Волонтеры отмечают, что парень может нуждаться в медицинской помощи.