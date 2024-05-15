Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Областной суд отклонил апелляцию мужчины.
Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор 42-летнему ведущему инженеру отдела технического надзора ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Минкульта РФ. Он был признан виновным в получении взятки.
По версии следствия, в ноябре 2022 года во время реставрации Казачьего Никольского собора мужчина получил взятку от подрядчика в размере 1,2 млн рублей. За эти деньги он должен был принять проведенные работы. Задержали инженера 1 декабря 2022 года.
Октябрьский районный суд признал мужину виновным и отправил его в колонию строгого режима на 5 лет. Также его обязали выплатить штраф 2,4 млн рублей. 
Областной суд отклонил апелляцию осужденного и оставил приговор без изменений.
1193
·Происшествия

Областной суд отклонил апелляцию мужчины.
Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор 42-летнему ведущему инженеру отдела технического надзора ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Минкульта РФ. Он был признан виновным в получении взятки.
По версии следствия, в ноябре 2022 года во время реставрации Казачьего Никольского собора мужчина получил взятку от подрядчика в размере 1,2 млн рублей. За эти деньги он должен был принять проведенные работы. Задержали инженера 1 декабря 2022 года.
Октябрьский районный суд признал мужину виновным и отправил его в колонию строгого режима на 5 лет. Также его обязали выплатить штраф 2,4 млн рублей. 
Областной суд отклонил апелляцию осужденного и оставил приговор без изменений.
1193