Мужчина незаконно получил более миллиона рублей. Вернуть по приговору суда ему придется в два раза больше.

Мужчина незаконно получил более миллиона рублей. Вернуть по приговору суда ему придется в два раза больше.

Октябрьский районный суд вынес приговор ведущему инженеру отдела технического надзора по объектам культурного наследия управления технического надзора Центральных научно-реставрационных проектных мастерских. Используя служебное положение, он получил 1 млн 200 тыс. рублей взятки. Это была плата за определенные действия, входящие в его полномочия.

– Приговором Октябрьского районного суда ведущему инженеру назначено наказание, связанное с лишением свободы сроком на 5 лет, со штрафом в размере двукратной суммы взятки, – сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Также мужчине на три года запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Запрет распространяется на структуры любых форм собственности в сфере технадзора за исполнением строительно-монтажных работ.