Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Определить покупателя чиновники планируют 20 июня.
В Омске выставили на торги имущественный комплекс ДК им. Козицкого. Стартовая цена – 80,376 млн рублей, шаг аукциона составляет 4,018 млн. Еще в 20 млн рублей обойдется земельный участок.
Заявки принимают до 10 июня. Аукцион состоится 20 июня.
Распоряжение о приватизации на прошлой неделе подписал мэр Сергей Шелест. До этого несколько лет чиновники пытались найти концессионера для ремонта зданий заброшенного ДК, но безуспешно.
Напомним, износ зданий составляет 94 %. На стенах и несущих перекрытиях подвала есть трещины, но техническое состояние несущих конструкций специалисты оценивают как удовлетворительное.
·Экономика/Бизнес

Определить покупателя чиновники планируют 20 июня.
В Омске выставили на торги имущественный комплекс ДК им. Козицкого. Стартовая цена – 80,376 млн рублей, шаг аукциона составляет 4,018 млн. Еще в 20 млн рублей обойдется земельный участок.
Заявки принимают до 10 июня. Аукцион состоится 20 июня.
Распоряжение о приватизации на прошлой неделе подписал мэр Сергей Шелест. До этого несколько лет чиновники пытались найти концессионера для ремонта зданий заброшенного ДК, но безуспешно.
Напомним, износ зданий составляет 94 %. На стенах и несущих перекрытиях подвала есть трещины, но техническое состояние несущих конструкций специалисты оценивают как удовлетворительное.