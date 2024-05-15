Омск-Информ
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·Общество

Чтобы избежать затопления объекта, вокруг него сооружают защитную дамбу.
Губернатор Виталий Хоценко опубликовал видеозапись с кадрами спасения электроподстанции в Усть-Ишиме. 
– Продолжаем отстаивать электроподстанцию, которая питает село Усть-Ишим. В сутки защитная насыпь прирастает сотнями мешков с грунтом, – отметил глава региона.

Напомним, ранее в соцсетях появилась недостоверная информация об отключении подстанции. Позже это опровергли в ПАО «Россети Сибирь».
·Общество

Чтобы избежать затопления объекта, вокруг него сооружают защитную дамбу.
Губернатор Виталий Хоценко опубликовал видеозапись с кадрами спасения электроподстанции в Усть-Ишиме. 
– Продолжаем отстаивать электроподстанцию, которая питает село Усть-Ишим. В сутки защитная насыпь прирастает сотнями мешков с грунтом, – отметил глава региона.

Напомним, ранее в соцсетях появилась недостоверная информация об отключении подстанции. Позже это опровергли в ПАО «Россети Сибирь».