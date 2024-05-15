В регионе будут активно развивать внутренний туризм и строить гостиницы.
В Омской области планируют активно строить гостиницы и базы отдыха. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Он поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься созданием бренда региона и развитием внутреннего туризма.
Кроме того, в регионе займутся развитием загородного отдыха. Губернатор напомнил, что в области подготовлен проект гостиницы с базой отдыха, которая будет находиться в Омском районе.
- Скажу лично: думали, куда с семьей поехать на выходные, кроме «Сказки» и «Мечты», ехать, честно говоря, некуда. Места для отдыха должны быть. У нас есть хороший проект гостиницы в Омском районе. Туда планируем пустить теплоход до Ачаира, чтобы он делал остановку около этой гостиницы. Нужный проект? Нужный. Готовы инвестировать туда два млрд рублей, — отметил Хоценко.
Также в области хотят построить несколько роскошных гостиниц.