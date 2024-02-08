Гостиницу с базой отдыха разместят в селе Розовка. Когда начнется строительство, пока неизвестно. Кроме гостиницы построят и спорткомплекс.

Гостиницу с базой отдыха разместят в селе Розовка. Когда начнется строительство, пока неизвестно. Кроме гостиницы построят и спорткомплекс.

В селе Розовка в Омском районе планируют построить гостиницу с базой отдыха. Инвестором станет ООО «СибРос». Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Вопрос уже рассмотрели сегодня, 8 февраля, на заседании инвестиционного комитета.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, площадь гостиницы будет составлять 15 тыс. кв. м. Она сможет вмещать до 500–600 отдыхающих.

Кроме того, в регионе появится спортивный комплекс. Инвестором выступает ГК «Титан». В нем расположат два ледовых поля, две универсальные площадки для игровых видов спорта, зал хореографии, зал для настольного тенниса и бассейна. Площадку размещения еще обсуждают.