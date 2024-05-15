Руководитель аппарата регионального отделения «Ассоциации юристов России» рассказала о темах, предложенных к обсуждению на масштабном форуме «Безопасный бизнес».

Руководитель аппарата регионального отделения «Ассоциации юристов России» рассказала о темах, предложенных к обсуждению на масштабном форуме «Безопасный бизнес».

В омском Конгресс-холле 17 мая начнет свою работу первый региональный юридический форум «Безопасный бизнес», в рамках которого состоится открытый диалог предпринимателей, представителей региональных ведомств и контролирующих структур. Организатором мероприятия стало Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (АЮР) при поддержке правительства Омской области.

В программе форума: дискуссии о моратории на проверки, налоговых рисках, земельных правоотношениях, интеллектуальной собственности, защите персональных данных, субсидиарной ответственности при банкротстве, дроблении бизнеса, сотрудничестве с госструктурами. Свое участие в мероприятии уже подтвердили руководители УФНС Омской области, областной прокуратуры, регионального управления Федеральной службы судебных приставов и областного Минимущества.

Подробности предстоящих обсуждений РИА «Омск-информ» рассказала руководитель аппарата регионального отделения АЮР Ирина Русина.

– Форум должен стать площадкой для диалога между бизнесом и органами государственной власти. Потребность в этом есть. Задолго до открытия форума к нам в ассоциацию стали обращаться предприниматели с предложениями организовать для них встречу с руководителями тех или иных контролирующих структур. Хочу напомнить, что сегодня бизнес проверяют порядка 30 различных ведомств. К ним, в частности, относятся антимонопольная служба, налоговая инспекция, Ропотребнадзор, Росприроднадзор, Росздравндзор, Роскомнадзор, прокуратура. У каждой их этих организаций есть свой график проверок, но, судя по всему, эти графики не всегда согласованы и происходят накладки. Во всяком случае, руководители контрольных органов, подтвердившие свое участие в форуме, заявили о желании выслушать друг друга и отработать взаимодействие.

– Не усилит ли это давление на бизнес, которое и без того многими считается чрезмерным?

– Тема повышенного внимания надзорных органов к бизнесу действительно остается актуальной. Не случайно правительство РФ продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в 2024 году. Он предполагает ограничение проведения любых контрольных мероприятий и касается как плановых, так и внеплановых проверок. Предприниматели об этом наслышаны, но только в общих чертах. В результате у многих возникают вопросы, почему же к ним продолжают приходить представители надзорных органов. Между тем любая компания в 2024 году может стать объектом внеплановой проверки на вполне законных основаниях. Например, она возможна при выявлении опасности для здоровья или жизни работников предприятия, угрозе со стороны компании для безопасности страны. Простое истечение срока предыдущих предписаний об устранении более мелких нарушений также может стать поводом для нового визита инспектора.

На основе личного профессионального опыта могу сказать, что в Омской области контролирующие органы бизнес понапрасну не кошмарят. Однако полностью исключать и реального нарушения надзорными органами установленного порядка проверок тоже нельзя, но у бизнесменов есть механизмы правовой защиты в таких случаях. Если предприниматель уверен, что инспектор после проведения проверки вынес несправедливое решение, он вправе подать жалобу. Для этого можно воспользоваться, например, порталом «Госуслуги». Там есть отдельный раздел «Жалоба на решение контролирующего органа», в полях которого нужно написать номер проверки и добавить доказательства правоты предпринимателя. Подробнее об этом наши консультанты расскажут на форуме.

– Кроме предложений разобраться с частыми проверками другие предложения для обсуждений на форуме от предпринимателей поступали?

– Да, конечно. В частности, пивовары предложили обсудить работу в регионе системы «Честный знак», которая предполагает обязательную маркировку одежды, обуви, молочной продукции, воды, пива и алкоголя. Программа задумывалась как инструмент защиты потребителя от подделок, дефицита товаров и роста цен. Ее поэтапное введение началось еще в 2019 году, однако представители отдельных отраслей до сих пор жалуются на несовершенство системы. Они уверяют, что обязательная маркировка значительно увеличивает стоимость продукции, чем снижает ее конкурентоспособность. Кроме того, усложняется работа с оптовыми покупателями. Так это или не так, мы обсудим в формате открытого диалога с представителями регионального Минэкономразвития и УФНС Омской области. Возможно, нам удастся выработать предложения по введению льготных ставок налогообложения для каких-то слабозащищенных отраслей экономики, выйти с инициативами по введению дополнительных субсидий.

– У АЮР уже есть опыт разработки подобных решений?

– Ассоциация юристов России представлена в 86 регионах нашей страны и в каждом из них проводит различные встречи, конференции и семинары. Одним из самых масштабных и известных мероприятий является вручение премии «Юрист года». Число лауреатов премии за 15 лет ее существования составило более 80 человек, среди них выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели. Так, в прошлом году лауреатами премии стали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Определением номинантов занимается центральный аппарат АЮР. Если говорить о региональных проектах, то ближайшие наши соседи – новосибирцы ежегодно организовывают Сибирскую юридическую неделю (SibLegalWeek). В общем, омскому отделению ассоциации есть к кому обращаться за опытом проведения масштабных общественных мероприятий.

В то же время хочу подчеркнуть, что сама тематика омского форума является для АЮР новой. Та же SibLegalWeek рассчитана на общение представителей юридического сообщества между собой. Мы же хотим организовать встречу лицом к лицу представителей страт общества, тактические интересы которых могут расходиться: предприниматели хотят, чтобы их меньше проверяли, контролирующие органы хотят, чтобы бизнесмены меньше нарушали. Стратегическая же цель у тех и у других общая – улучшение делового климата, повышение благосостояния региона и страны в целом. Поиск компромиссов и разработка инструментария для достижения этой цели как раз и является главной задачей форума «Безопасный бизнес».

– Подобные задачи можно решать только в рамках устойчивого правового поля. Как с этим обстоят дела в регионе?

– Борьба с несоблюдением законов, которые действуют в стране, – одна из самых сложных задач, которую нужно решать постоянно. При этом зачастую законы нарушают сами чиновники, и граждане, видя это, также перестают следовать правовым нормам и разуверяются в них.

Не случайно члены омского регионального отделения АЮР принимают самое активное участие в проведении Всероссийских дней оказания бесплатной юридической помощи. Правовые консультации проводятся ежеквартально – в марте, июне, сентябре и ноябре, однако свои вопросы омичи могут задавать заранее. Для этого достаточно отправить письмо на электронную почту регионального отделения АЮР (info@airfomsk.ru) или позвонить по бесплатному номеру 8-800-550-47-11. Круг тем неограничен – это уголовное преследование, жилищные, трудовые, семейные споры, поддержка бизнеса, получение мер поддержки, обжалование действий и решений должностных лиц.

Мы в Ассоциации юристов России считаем, что построение системы, которая заставит представителей власти решать волнующие граждан вопросы, тоже своего рода борьба с правовым нигилизмом. Для этого активно сотрудничаем с чиновниками различных уровней, делая и их, и нашу работу более эффективной и полезной для граждан. Площадки форумов подходят для этого как нельзя лучше.

Добавим, что в качестве приглашенных экспертов на форуме «Безопасный бизнес» президент Международной ассоциации юристов и медиаторов Елена Гизерская, вице-президент и член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, старший преподаватель НИУ ВШЭ Елена Ававакян, председатель ассоциации «Банкротный клуб», консультант Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при президенте РФ Олег Зайцев и другие московские юристы.