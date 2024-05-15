Омск-Информ
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·Общество

Фото было сделано 10 мая спутником «Канопус-В».
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок паводка в Усть-Ишимском районе. Фото было сделано 10 мая спутником «Канопус-В».
– В ночь с 7 на 8 мая в Усть-Ишимском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Иртыш прорвалась насыпная дамба. В зоне затопления оказались населенные пункты: Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, Атеринки, Большая Тебендя, Слободчики, Усть-Ишим, – отметили в госкорпорации.
Ранее стало известно, что дорога, соединяющая Усть-Ишим и Тевриз постепенно затапливается, несмотря на то что ее пытаются укреплять.
·Общество

Фото было сделано 10 мая спутником «Канопус-В».
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок паводка в Усть-Ишимском районе. Фото было сделано 10 мая спутником «Канопус-В».
– В ночь с 7 на 8 мая в Усть-Ишимском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Иртыш прорвалась насыпная дамба. В зоне затопления оказались населенные пункты: Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, Атеринки, Большая Тебендя, Слободчики, Усть-Ишим, – отметили в госкорпорации.
Ранее стало известно, что дорога, соединяющая Усть-Ишим и Тевриз постепенно затапливается, несмотря на то что ее пытаются укреплять.